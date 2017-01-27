В Зауралье каждое второе ДТП произошло из-за плохих дорог

Публикации за 27.01.17

В Курганской области снизилось число ДТП и погибших в них людей. Однако зафиксирован рост показателей детского травматизма на дорогах. Об этом накануне рассказал начальник УГИБДД по Курганской области, полковник полиции Михаил Чебыкин.

Как было отмечено, в 2016 году в Курганской области зарегистрировано 1073 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 157 человек и 1327 получили ранения. Самые распространенные виды ДТП – столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. По вине водителей зарегистрировано 86% всех дорожно-транспортных происшествий.

В течение всего года в центре внимания находилась проблема предупреждения аварийности по вине нетрезвых водителей. В рамках акций «Нетрезвый водитель», «Стоп-контроль!», а также плановых проверок выявлено более пяти случаев управления авто нетрезвыми водителями.

В течение года в регионе прошло 260 пропагандистских и профилактический мероприятий с детьми. Проведено более 2,5 тысяч занятий и бесед в образовательных учреждениях области. Приняты меры к усилению контроля за обеспечением безопасности детей при их перевозке автомобильным транспортом. Однако, несмотря на весь комплекс мер, по итогам минувшего года зафиксирован рост показателей детского травматизма на дорогах области. Так, отмечают в пресс-службе ГИБДД региона, в 2016 году на территории Курганской области с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет зарегистрировано 151 дорожно-транспортное происшествие, в которых семь детей погибли и 165 получили травмы различной степени тяжести.

В минувшем году возникновению почти каждого второго ДТП (57%), так или иначе, способствовали неудовлетворительные дорожные условия. Дефекты покрытия, недостатки зимнего содержания, отсутствие освещения и тротуаров, а также многие другие недостатки в содержании дорог стали сопутствующей причиной 612 дорожных аварий, повлекших гибель 72 участников дорожного движения.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.01.17

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