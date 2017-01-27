Суровый маркетинг. В Зауралье «на пробу» продавали алкоголь без лицензии

Публикации за 27.01.17

Сотрудники Управления Роспотребнадзора в ходе проверки исполнения закона о регулировании производства и оборота алкоголя в магазине села Ильинское Катайского района выявили серьезное нарушение. Тут продавали алкоголь различных марок без лицензии, чтобы изучить покупательский спрос.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, в магазине торговали без лицензии алкоголем разных марок. При этом ни стоимость напитков, ни информация об изготовителе, дате изготовления и сроке использования на продукте указана не была.

Как пояснил владелец торговой точки, продавая водку и коньяк различных наименований, он изучал потребительский спрос и возможные объемы продаж. Так сказать, взял товар «на пробу».

В положение «маркетолога» сотрудники ведомства не вошли. И составили протокол об административном правонарушении. Материалы проверки были переданы в Мировой суд Катайского района, который постановил признать предпринимателя виновным и подвергнуть наказанию в виде штрафа. А «пробный» алкоголь решено конфисковать.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.01.17

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