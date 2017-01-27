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Курган

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Публикации за 27.01.17

На митинг в поддержку воспитательницы из Екатеринбурга выйдут сотни курганцев / Петицию за освобождение подписали почти 114 тысяч человек

На митинг в поддержку воспитательницы из Екатеринбурга выйдут сотни курганцев Петицию за освобождение подписали почти 114 тысяч человек

Администрация Кургана согласовала заявку о проведении митинга в поддержку осужденной воспитательницы из Екатеринбурга Евгении Чудновец, которую осудили за репост видео с издевательствами над обнаженным ребенком. В заявке сообщалось, что на митинг выйдут 15 человек, однако сейчас в соцсетях говорится об увеличении числа участников до 200, соответствующую заявку уже готовят.

«Мы пытаемся привлечь, как можно больше внимания, пытаемся добиться справедливости и более тщательного разбирательства по этому делу. Именно от нас самих зависит мир вокруг, если мы будем неравнодушны к судьбам друг друга, если будем помогать в любой сложной ситуации и стоять горой за справедливость, то нас ждёт счастливое будущее, но делать что-то, мы должны уже сейчас, а не откладывать все на завтра. Что мы имеем? А имеем мы факт вопиющей несправедливости, «криво-составленное» дело, нежелание Курганской Фемиды признавать свою ошибку и исправлять её. Поэтому наша инициативная группа планирует выйти на пикет к ТРЦ Пушкинский 3 февраля к 15.00, чтобы поддержать Евгению Чудновец, требовать пересмотра её дела и освобождения!» – говорится в описании группы митинга Вконтакте (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.).

Отметим, что петицию за освобождение Евгении Чудновец подписали почти 114 тысяч человек. После того, как она соберет 150 тысяч подписей, петиция будет направлена уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Тем временем в Кремле о ситуации знают. Об этом на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Обратили внимание на этот случай, с ним разбираются. Он не такой простой».

Курган, Марина Шашкова

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