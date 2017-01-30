Зауральским мамам расскажут, как получить пособия по уходу за детьми

Публикации за 30.01.17

Завтра, 31 января, в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования пройдет «горячая линия» по вопросам выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Кроме того, будет организован и личный прием граждан.

Как сообщают в пресс-службе Фонда, цель приема – информирование жителей региона по всем вопросам, связанным с назначением и выплатой пособий по материнству и детству и по временной нетрудоспособности.

Задать свои вопросы можно, позвонив на городской номер: 8(3522) 419-319, на номер сотового оператора: +7 (965)839-01-16 или по скайпу (пользователь rofss**45).

«Горячая линия» будет работать 31 января с 11-00 до 14-00.

Личный приём состоится в кабинете №103, по адресу: г. Курган, ул. Кравченко, 55.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.01.17

В гости к сиротам. Кокорин проверил, в каких условиях проживают новоселы. / Суровый маркетинг. В Зауралье «на пробу» продавали алкоголь без лицензии. / В Зауралье каждое второе ДТП произошло из-за плохих дорог. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»