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Курган

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Публикации за 30.01.17

Зауральским мамам расскажут, как получить пособия по уходу за детьми

Зауральским мамам расскажут, как получить пособия по уходу за детьми

Завтра, 31 января, в Курганском региональном отделении Фонда социального страхования пройдет «горячая линия» по вопросам выплаты пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Кроме того, будет организован и личный прием граждан.

Как сообщают в пресс-службе Фонда, цель приема – информирование жителей региона по всем вопросам, связанным с назначением и выплатой пособий по материнству и детству и по временной нетрудоспособности.

Задать свои вопросы можно, позвонив на городской номер: 8(3522) 419-319, на номер сотового оператора: +7 (965)839-01-16 или по скайпу (пользователь rofss**45).

«Горячая линия» будет работать 31 января с 11-00 до 14-00.

Личный приём состоится в кабинете №103, по адресу: г. Курган, ул. Кравченко, 55.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 27.01.17

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