В школах Кургана вводится карантин / Госпитализирован 251 человек

Публикации за 30.01.17

В общеобразовательных учреждениях Кургана с 31 января введены ограничительные мероприятия. Об этом сегодня сообщает Управление Роспотребнадзора региона.

По данным источника, за прошлую неделю зарегистрировано 13878 случаев ОРВИ, в том числе 33 случая гриппа типа А (H3N2). Показатель заболеваемости гриппом ниже, чем за аналогичную неделю 2016 года, когда было зарегистрировано 59 случаев гриппа.

Заболеваемость во всех возрастных группах выше эпидемических порогов. Доля учащихся среди заболевших лиц составляет 37,4% (на 3-й неделе доля учащихся среди заболевших лиц составляла 33%).

В девяти муниципальных районах и городских округах зарегистрировано превышение порогового уровня заболеваемости по совокупному населению более чем на 20% (в городах Курган и Шадринск, Катайском, Варгашинском, Шумихинском, Целинном, Кетовском, Притобольном районах, Альменевском).

В Кургане на прошлой неделе зарегистрировано 8020 случаев ОРВИ (в том числе 23 случая гриппа). Наибольшие темпы прироста заболеваемости отмечаются в возрастной группе от 7 до 14 лет и среди взрослого населения. Доля учащихся среди заболевших по городу Кургану составляет 34,9%.

По данным медицинских учреждений на прошлой неделе в Курганской области госпитализирован 251 человек, что составляет 1,8% от числа обратившихся, в том числе с диагнозом грипп – три человека. По Кургану госпитализированы 112 человек или 1,4% от обратившихся за медицинской помощью.

Добавим, что всего в эпидсезон 2016-2017гг зарегистрировано 76 случаев гриппа типа А (H3N2).

По данным Департамента образования всего по причине заболеваемости в области закрыто образовательных учреждений: полностью – 10 ДОУ, 9 школ, 2 школы-интерната. Частично закрыты 155 классов в 46 школах и 38 групп 19 ДОУ.

В Кургане закрыты полностью пять школ, частично 159 классов в 17 школах.

С 27 января до особых распоряжений введен карантин в образовательных учреждениях Шадринска.

Сегодня на заседании Штаба по предупреждению распространения гриппа в Курганской области в эпидемический сезон 2016 – 2017 годов было принято решение о введении карантинных мероприятий с 31 января и до особого распоряжения. Очередное заседание Штаба при правительстве Курганской области состоится 6 февраля.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 30.01.17

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