«Как в Венеции». В Кургане из-за серьезной аварии затопило дворы / Жители винят застройщика, но дело в другом

Публикации за 30.01.17

В пятом микрорайоне Заозерного – настоящее наводнение. В окрестностях жилого дома №11 образовалась огромная лужа, больше похожая на небольшое озеро. В социальных сетях жители уже называют свою причину произошедшего, и даже путают канализационные стоки с водопроводной.

«Недобросовестный (нецензурно) застройщик, врезал камуникации в 20дом с новых домов снегирей и желтых. В выходные воду неоткачивали», – пишет один из пользователей группы «Типичный Курган» в сети ВКонтакте.

«Люди брошены на произвол судьбы, до этого месяца 3на зад срезали батарею на втором этаже 20дома, подъезд весь покрылся инеем, останавливали лифт якобы до лета, вот недавно опять запустили, скорее всего изза приезжавших корреспондентов. По весне весь дом покроется мхом, бактериями, от которых некогда не избавится. Позор застройщику и кам. компаниям», – продолжается дискуссия.

По мнению жителей, ситуация возникла, отметим, по вине застройщика ЖК «Снегири».

«Из-за этих застройщиков и «Снигирей» наш уютный микрорайон превратился в клоаку. Жили себе как в деревне, теперь как в Венеции», – пишет одна из жительниц.

«Это канализация, которую из колодца не откачивали в выходные как обещали по 4 раза в день!», – утверждают другие, добавляя, что «Врезку в колодец сделали, не учитывая того что и так из всех выше стоящих домов канализация уже стекает в него. Как заселили «снегири» так и началось. (нецензурно), а не чиновники, которые дали на Врезку разрешение, самим бы пожить теперь в этом доме, с вонью, плесенью и отключенным лифтом».

В то же время в пресс-службе АО «Водный союз» эти домыслы опровергли. Как рассказали в пресс-службе компании, утечка произошла на водопроводе. Где именно, сейчас выясняют специалисты.

«В настоящее время ведется откачка воды, чтобы просто пробраться к месту аварии, перекрывается вода в домах. После уже будет установлена точная причина. Это, подчеркиваем, не канализация, а утечка на водопроводе», – рассказали в компании, добавив, что указанный водопровод не так давно прошел реконструкцию. Не исключено, что причиной порыва стало недобросовестное выполнение работ подрядчиком.

Пока же из-за аварии на время определения утечки на водопроводе в районе жилого дома №11 в 5 микрорайоне без воды остаются дома, расположенные по адресу: 3 микрорайон, д.21, 24, 26, 31а, а также д.28а (Детский сад №133), 17 (детский сад №130), 33 (спорткомплекс «Велес»), 29а (т/п №106), 30а (кафе), 30 (Метрополис).

Работает бригада компании.

Фото из социальной сети Вконтакте

Курган, Марина Шашкова

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