Фотофакт. В центре Кургана неизвестный снял штаны и справил нужду на глазах у десятков людей

Публикации за 30.01.17

«Курган – город свободы». Пост с таким патриотическим названием опубликовали накануне администраторы группы «Типичный Курган» в социальной сети Вконтакте. Однако содержание публикации вызвало у пользователей самые яркие эмоции: отвращение, возмущение, смех и даже недовольство администрацией города. Любые эмоции, но только не равнодушие.

Изумиться есть чему: один из жителей города сделал фотографию, как на улице Красина неизвестный мужчина снял штаны, присел и… справил нужду посреди тротуара. Количество комментариев под публикацией уже приближается к полутора сотням.

«Он ждёт автобус!», «Собачкам можно, а человеку нельзя? Нетолерантно», «Одни (нецензурно) кругом .То пакетики с чаем из окошка выкидывают , то (нецензурно) посреди улицы», «Чем ему данное предприятие не угодило?))) что он решил нагадить)))» (напротив, отметим, находится офис одной из ремонтно-монтажных компаний города – прим.ред.).

К слову, многие горожане попытались оправдать странное поведение мужчины, обвиняя в случившемся местные власти, которые не заботятся об оборудовании общественных туалетов (в городе с ними, прямо скажем, беда).

«С тем учетом, что у нас туалеты на «каждом углу», мог бы в туалет забежать. А так ничего удивительного, туалетов реально ж «пруд-пруди».Администрация заботится об наших гражданах», – иронизирует подписчик паблика. Его поддерживают курганцы: «В нормальных городах есть туалеты. Где у нас? Только летом у пивнушек. Вопрос: Где (нецензурно) человеку, если прижало? В штаны? Да ну нафиг. И приспичить может любого, даже не спорьте». Аналогичных комментариев насчитывается больше десятка.

И хотя большинство горожан ситуация возмутила, некоторые уже начали делать фотоколлажи, «подсаживая» неизвестного мужчину к разным зданиям.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 30.01.17

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