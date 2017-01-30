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Курган

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Публикации за 30.01.17

Девять районов Зауралья не выполнили план по строительству жилья / Но общий показатель высокий

Девять районов Зауралья не выполнили план по строительству жилья Но общий показатель высокий

В 2016 году план по вводу жилья в Курганской области выполнен на 118%, в регионе построено более 295 тысяч квадратных метров жилой площади. Такие данные прозвучали на заседании правления ассоциации «Совет муниципальных образований».

Как было отмечено, 13 районов области и город Курган с планами справились. Щучанский и Кетовский район перевыполнили задачу более чем в два раза. А вот девять районов до плана не дотянули. Хуже всего дела обстоят в Целинном, Звериноголовском и Половинском районе, где введено менее 50% жилья от запланированного.

По данным пресс-службы главы Зауралья, в прошлом году было предоставлено более двух тысяч земельных участков под строительство жилья. Наибольшее их число выделили в Кетовском районе, Кургане и Шадринске. Хорошие показатели в Катайском, Куртамышском, Мишкинском, Щучанском и Юргамышском районах.

Как подчернул заместитель директора Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Сергей Цуканов, в отстающих муниципалитетах необходимо активизировать работу по предоставлению земельных участков, которые являются заделом под будущее строительство.

Добавим, что в 2017 году запланировано ввести в эксплуатацию не менее 270 тысяч квадратных метров жилья. Особое внимание, по оценке специалистов, необходимо обратить на строительство домов в рамках федеральных и областных программ.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 30.01.17

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