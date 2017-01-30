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Курган

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Публикации за 30.01.17

Бюджет страны направит 17 млн рублей на развитие детского спорта в Зауралье

Бюджет страны направит 17 млн рублей на развитие детского спорта в Зауралье

В 2017 году в школах Курганской области будут отремонтированы 14 спортивных залов и две спортивные площадки, также будет создано пять спортивных клубов. Соответствующий перечень мероприятий утвердили члены правительства региона на внеочередном заседании, которое состоялось 27 января..

По словам директора Департамента образования и науки Натальи Бобковой, средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

В пресс-службе главы Зауралья поясняют, что по результатам конкурсного отбора Курганская область получит из бюджета РФ более 17 млн. рублей. Еще около 1,5 млн. рублей в рамках софинансирования будет выделено из бюджета региона.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 30.01.17

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