В Зауралье растет число многодетных семей / А рождаемость – падает

Публикации за 30.01.17

В 2016 году, по данным регионального отделения Фонда социального страхования, в Зауралье при поддержке программы «Родовый сертификат» родилось 10332 ребенка. Общие показатели рождаемости по сравнению с данными 2015 года снизились почти на 7%. При этом количество женщин, рожающих четвёртого или последующих детей, выросло на 4%.

Как показывает анализ, в Курганской области мальчики появляются на свет чаще. В 2016 году их родилось 5334, а девочек 4988. Количество новорожденных двоен по сравнению с 2015 годом увеличилось почти на 12% и составило 123. Рождение тройни зафиксировано в прошлом году лишь однажды, тогда как в 2015 году в Зауралье тройни рождались четыре раза, сообщают в пресс-службе ведомства.

Средний возраст мам в Курганской области за последние два года не изменился и составил 28 лет. Самые молодые мамы проживают в Мокроусовском и Целинном районах, их средний возраст 24 и 26 лет соответственно.

Отметим, что программа «Родовый сертификат» действует в Зауралье уже двенадцатый год. За этот период медицинским организациям за помощь, оказанную женщинам в период беременности и родов, а также детским поликлиникам, осуществляющим наблюдение за малышами первого года жизни, отделением Фонда перечислено 1 млрд 179 млн рублей. При поддержке программы родилось почти 128 тысяч маленьких зауральцев.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 30.01.17

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