Житель Свердловской области задержан в Зауралье с оружием / «Часто останавливался и избегал оживленной трассы»

Публикации за 30.01.17

В Далматовском районе полицейские задержали жителя Свердловской области, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Мужчина попал в поле зрения егеря Далматовского общества охотников и рыболовов около 4 часов утра 29 января.

Егерь передал информацию о том, , что по просёлочной дороге в сторону села Мясниково движется автомобиль, делающий частые остановки и избегающий оживлённой трассы, сотрудникам УМВД региона и департамента природных ресурсов в то время, когда они проводили плановый рейд.

В указанное место выдвинулся наряд специализированой роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования. Вскоре подозрительный автомобиль был остановлен. При его досмотре полицейские обнаружили и изъяли карабин ОП СКС калибра 7,62 (незарегистрированный в ОВД) и восемь патронов к нему.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении задержанного – 30-летнего неработающего жителя Свердловской области – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили корреспонденту NDNews в пресс-службе УМВД региона.

Курган, Марина Шашкова

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