УАЗ требует 120 тысяч у владельца сгоревшего «Патриота» / «Наша Компания дорожит деловой репутацией»

Публикации за 30.01.17

Алексей Ч. из Липецкой области, в настоящее время постоянно проживающий в Москве, выступит ответчиком в суде по иску, который предъявляет к нему компания УАЗ. Автопроизводитель требует выплатить 120 тысяч рублей, затраченные на проведение экспертизы сгоревшего внедорожника «УАЗ Патриот», некогда принадлежавшего Алексею. Автовладелец с таким положением дел не согласен, так как считает себя потерпевшей стороной.

Лишился всего

В августе 2014 года Алексей стал счастливым обладателем заветного автомобиля. «УАЗик» ему необходим, как воздух: в деревне под Липецком у него большое хозяйство, а дороги в России известно какие. Поэтому при выборе транспорта остановился на «Патриоте» – и цена (потратил около 620 тысяч рублей) приемлема, и технические характеристики соответствуют требованиям. По деревням гонять – милое дело.

Машиной пользовался редко, только во время приездов в Липецкую область. В итоге за два года наездил 32 тысячи километров. В целом, автомобилем был доволен. Регулярно проходил ТО у официального дилера, неисправностей не выявлялось, претензий к железному коню не было.

Все изменилось в один миг, точнее, за 10 минут.

21 июня 2016 года Алексей вместе с шестилетним сыном отправились купаться на речку. Облачились в тапочки, шорты и, оседлав «Патриота», смело двинулись к заветной цели.

«Весна выдалась дождливая, поэтому даже неделя жары не спасла ситуацию: многие поля были подтоплены. Все мы понимаем, что такое чернозем после дождя, – рассказывает Алексей. – Итак, мы поехали. В основном грунтовка была сухая, иногда попадались лужи, но не так страшно. Доехав до поворота на речку, увидел разбитую тракторами и прочей сельхоз техникой дорогу, просто каша размешанная, не стал испытывать судьбу и поехал по более хорошей дороге. По пути впереди увидел большую лужу, наверное, даже небольшое озерцо. Не решился я в эту лужу лезть и взял левее в поле, тем самым хотел объехать эту лужу».

Алексей включил полный пониженный привод, вторую, третью передачу и поехал.

«Машина не быстро, но уверенно шла вперед. Проехал, скажем так, половину пути, и уперся передними колесами, как я понимаю, в борозду. Может, если бы скорость была больше, я бы и проскочил ее, но тут я встал. Сдал немного назад, потом опять вперед, сразу выехать не получилось, вышел, осмотрел машину, все колеса, не увидел ничего страшного, и начал с раскачки пробовать выехать вперед. Не скажу, сколько по времени это было, по ощущениям не больше двух минут, чувствовалось, что машина вот-вот и заберется, и поедем мы с сыном дальше», – вспоминает о злоключениях того дня бывший автовладелец.

Однако в ту же минуту сын Алексея заметил, что откуда-то сзади идет дым. Напуганный отец схватил ребенка и вместе с ним отбежал от машины. Оставив сына поодаль, вернулся к автомобилю, достал огнетушитель и стал заливать место предполагаемого воспламенения. Однако это не помогло.

«Дым нарастал, что делать, больше я не знал. Поэтому взял ребенка и побежал от машины (насмотревшись кино, про то, как машины взрываются, решил не рисковать, да и правый бак у меня был целый, в левом где-то половина). Отбежав метров 100 – 200, оглядываясь, я увидел, как пламя пошло с правой задней стороны, и машина загоралась прямо на наших глазах моментально. В итоге она сгорела полностью примерно минут за 10-15», – ужасается Алексей.

Лишившись машины, всех документов, денег, банковских карт, видеорегистратора и прочего имущества, Алексей вместе с ребенком двинулись в обратный путь. Пройдя 10 километров под палящим солнцем, добрались до дома. А дальше все было как в иронических фильмах о России.

«Шли мы примерно часа 4, пришли, помылись, и я позвонил по номеру 112, сообщил в полицию. Те сначала сказали, что приедет следователь, потом перезвонили, сказали, что приедут пожарные. Прождал час. Никто не приехал, – вспоминает Алексей. – Сам позвонил пожарным, оказалось, что они и не собирались выезжать, так как не было звонка от меня им на пульт. Короче, только на третьи сутки я сам поехал в район, в районное МЧС, где написал кучу бумаг, и попросил провести экспертизу. В этот же день со мной выехал дознаватель на место происшествия, составил протокол, пофотографировал и уехал. Недели через 1,5-2 нам выдали заключение и отказ в возбуждении уголовного дела. Экспертизу, как оказалось, проводили по фото, поэтому причину пожара установить не смогли».

Обмену не подлежит

Тем временем остов сгоревшего «Патриота» по-прежнему стоит в поле. Так как машина находится на гарантии (ей всего два года) Алексей надеется, что ее, в случае выявления производственного брака, обменяют на новую. Для этого необходимо провести независимую экспертизу. Пригласил специалистов, имеющих необходимую квалификацию, образование, знание и лицензии (с документами редакция ознакомлена – прим.ред.). Приглашены на осмотр сгоревшего автомобиля и представители дилера – ООО «Техинком-Авто». Решив не рисковать, Алексей отправил им официальную телеграмму.

«Провели экспертизу, представители салона не приехали, хотя после получения телеграммы директор мне долго по телефону рассказывал о заинтересованности в проведении объективного расследования, и что их представитель обязательно приедет, – делится эмоциями расстроенный Алексей. – После получения результатов экспертизы мы решили выставить претензию УАЗу. Решили – выставили. Сотрудники оказались крайне вежливыми в общении, даже как-то противно было от такой вежливости. Они попросили провести свою экспертизу, я охотно согласился».

А дело вот в чем. Независимая экспертиза показала следующее: «Автомобиль УАЗ Патриот (VIN) XTT316300E0016652 имеет повреждение в виде полного выгорания кузова, пространства салона, моторного отсека. Выгорание всех резинотехнических изделий в подкапотном пространстве, пространства салона и на днище автомобиля вследствие повышенных термических воздействий. Очаг возгорания располагался под днищем автомобиля между правым баком и раздаточной коробкой, в области крепления фильтра тонкой очистки топлива. Причиной возгорания стала разгерметизация топливопровода в месте его крепления с помощью пластикового соединителя. Причина возгорания относится к производственным недостаткам». А, в соответствии с п.1 ст.18 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. № 2300-1», в отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения производственного недостатка вправе требовать возврата денег или замены товара на аналогичный. Этого – замены – в своей претензии и требовал Алексей.

И вот в поле наконец-то приезжают эксперты УАЗа, с решением независимых экспертов несогласные. На этот осмотр не попадает уже Алексей – уехал в командировку. Его интересы представляет супруга и сосед.

«В процессе осмотра машины и места происшествия, моя супруга и сосед, которые находились при осмотре, слышали, как эксперты, переговариваясь, с удивлением задавались вопросом: как я вообще доехал до этого места. Потом интересовались у супруги, не выходил ли я из машины вместе с сыном прогуляться в поля. Звонили мне, спрашивали, на какой передаче ехал, включен ли был полный привод. Осмотрели и уехали», – продолжает автовладелец.

А в сентябре приходит ответ. Очень вежливый. И крайне неприятный.

«Позвольте заверить Вас, что наша Компания дорожит своей деловой репутацией, поэтому с большим вниманием рассматривает все обращения клиентов, поступающие в ее адрес. Ваша Претензия от 06.08.2016г, и полученная ООО «УАЗ» 19.08.2016г не стала исключением из правил», – говорится в начале письма (орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.)

Далее производитель напоминает о гарантийных условиях (в которые полностью вписывается сгоревший автомобиль Алексей по показателям возраста-пробега), а также сообщает о результатах проведенной УАЗом экспертизы.

Словно журя независимых экспертов, их доводы по пунктам рассматриваются как «несостоятельные». А сгорела машина по вине водителя. Буксовать не надо было.

«Причиной возгорания является попадание трансмиссионного масла на разогретую трубу глушителя вследствие разгерметизации полости раздаточной трансмиссии. Разбрызгиванию масла способствовало вращение деталей карданной передачи в момент буксования транспортного средства… и никаких недостатков производственного характера в автомобиле выявлено не было», – в частности, говорится в экспертном заключении.

В конце письма вежливый производитель заявляет: «Доводим до Вашего сведения, что ООО «УАЗ» понесло расходы на проведение экспертизы в размере 120 тысяч рублей…в связи с чем требуем компенсировать наши расходы…» И далее – реквизиты для оплаты, а также сообщение, что УАЗ готов к конструктивному диалогу. Резюмирующая строка письма мила до невозможности: «Выражаем надежду, что предпринятые нами усилия по проведению экспертизы, будут Вами оценены по достоинству».

Алексей не оценил. Теперь его ждет суд, который и решит, кто прав, а кто виноват. Заседание назначено на март.

Кстати

О способности УАЗ «Патриот» к самовоспламенению сообщает специализированный портал «Автовзгляд».

«Мы в свое время тоже хлебнули горя с «Патриотом», взятым на редакционные испытания: он то пугал посторонними механическими звуками, то нагонял жути характерным запахом гари», – пишет эксперт портала Вячеслав Василенко. И приводит свое мнение о возможной причине возгорания УАЗов.

«Весьма любопытно, что после рестайлинга вместо привычных двух бензобаков на автомобиле остался лишь один – причем, как жалуются владельцы, его подвесили под рамой, уменьшив столь важный для внедорожника угол рампы. В результате при переезде через очередной, далеко не самый опасный бугор, есть риск пробить бак. Раньше нижней точкой авто были картеры, а расстояние от земли до жизненно важных узлов составляло 40 см. Теперь же резервуар для топлива оказался всего в 25 см от поверхности земли. В свете этого, съезжающие на бездорожье «уазоводы» должны быть поистине отчаянными и бесстрашными людьми», – считает эксперт.

Кстати, Вячеслав Василенко, знакомый с историей Алексея, связался с официальным представителем УАЗа, попросив прокомментрировать ситуацию.

«Ответ пришел довольно оперативно. Из него следует, что UAZ не доверяет квалификации, а значит и выводам эксперта, проводившего исследование по просьбе пострадавшего автовладельца. И наоборот – полностью удовлетворен подготовкой и опытом работы специалистов, делавших вторую экспертизу», – поделился эксперт.

Алексей же тем временем сдаваться не собирается. Он убежден в своей правоте и намерен добиться справедливости. Правда, в «УАЗе» разочаровался, и теперь уже никому из своих знакомых не советует купить «доступный и надежный внедорожник».

Курган. Другие новости 30.01.17

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