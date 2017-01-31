На курганском фармпредприятии сменился директор

Публикации за 31.01.17

На ОАО «Синтез» В Кургане – новый исполнительный директор. По данным департамента промышленности региона, Алексей Чекалов покинул пост в связи с окончанием действия трудового договора. На предприятии, напомним, он проработал всего год.

Как отмечает источник, Чекалов внес большой вклад в развитие производства, в частности, во время его работы была продолжена программа модернизации предприятия, запущен энергоблок.

Сейчас обязанности руководителя «Синтеза» временно принял на себя генеральный директор управляющей компании ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР» Андрей Загорский.

Отметим, что Андрей Загорский в 2001 году закончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета. В разное время возглавлял производства, в частности, в нефтегазовой сфере (ООО «Афипский НПЗ», ОАО «Якутгазпром» и т. д.), работал в лесной и транспортных отраслях на руководящих должностях. В 2016 году присоединился к ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР».

Курган, Марина Шашкова

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