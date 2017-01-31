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Курган

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Публикации за 31.01.17

Зауральские промышленники познакомились с руководством «Мосводоканала»

Зауральские промышленники познакомились с руководством «Мосводоканала»

Промышленный потенциал Зауралья представлен руководству АО «Мосводоканал». Бизнес-миссия предприятий Курганской области, которую возглавил замгубернатор региона – директор департамента промышленности Александр Константинов, прошла в конце минувшей недели.

В рамках визита в Москву представители семи зауральских предприятий презентовали свою продукцию московской компании, а также посетили насосную станцию КНС «Филевская».

Как сообщают в департаменте промышленности, транспорта и связи региона, во время деловых переговоров москвичи проявили интерес к новинкам курганской промышленности. В частности, к фрезам для установки люков колодцев ООО «РТИ-Микрон», бентонитовыми матами ООО «БентИзол» и другой продукцией.

Как отметил Константинов, в рамках реализации программы импортозамещения продукция курганских предприятий в состоянии заместить значительную часть импортной.

Добавим, что промышленные предприятия Курганской области выпускают более пяти тысяч наименований продукции. Ведущими видами деятельности являются машиностроение, металлургия и производство металлоизделий, на долю которых приходится около 40% общего объема промышленного производства. Всего же доля обрабатывающих производств составляет 75%.

Курган, Марина Шашкова

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