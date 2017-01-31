Взрослые жители Зауралья приступили к сдаче нормативов ГТО

Публикации за 31.01.17

С 1 января 2017 года 26 зауральских муниципальных центров тестирования ГТО приступили к приему нормативов у взрослого населения. Об этом участников аппаратного совещания у губернатора Алексея Кокорина проинформировал начальник Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области Александр Васильев.

Как было отмечено, теперь нормы ГТО может выполнить любой зауралец в возрасте от 6 до 70 лет и старше. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте ГТО, а также получить медицинский допуск. Учащиеся получают нужную справку в медицинском кабинете в образовательных учреждениях или студенческих поликлиниках по итогам ежегодного медицинского осмотра, а взрослые – в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, нужно подать заявку в муниципальный Центр тестирования ГТО. В пресс-службе главы Зауралья добавляют, что в случае успешного выполнения нормативов по трем уровням трудности можно соответственно получить золотой, серебряный или бронзовый знак отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Это приносит свои дивиденды. Так, в прошлом году ряд вузов, в том числе Курганский государственный университет, в рамках приемной кампании добавляли дополнительные баллы абитуриентам за знак отличия ГТО. Работодатели также вправе поощрить своих сотрудников дополнительными днями к отпуску или денежными премиями.

Курган, Марина Шашкова

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