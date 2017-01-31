Такая любовь. Семейная пара из Зауралья напала с топорами на «неприятных» знакомых

Публикации за 31.01.17

В Варгашинском районе Курганской области перед судом предстанут мужчина и женщина, обвиняемые в покушении на убийство двух местных жителей. Гражданские супруги пытались зарубить топорами знакомую семейную пару.

По данным СУ СКР региона, 29-летняя жительница р.п. Варгаши и ее 33-летний сожитель совершили преступление в ноябре 2016 года.

В ночное время обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили убить семейную пару, с которой у них сложились давние неприязненные отношения. С помощью принесенного топора, нападавшие разбили входную деревянную дверь и ворвались в жилище «приговоренных к смерти». Далее злоумышленники двумя топорами (принесенным и найденным в доме), а также руками и ногами нанесли множественные удары в область жизненно важных органов мужчины и женщины.

К счастью, пострадавшие оказали активное сопротивление, и им была вовремя оказана медицинская помощь, поэтому преступный умысел до конца доведен не был.

В ходе следствия пара нападавших была заключена под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.01.17

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