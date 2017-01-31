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Курган

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Публикации за 31.01.17

В Зауралье прокуратура заинтересовалась снегом и льдом на крышах домов

В Зауралье прокуратура заинтересовалась снегом и льдом на крышах домов

Прокурор Катайского района объявил директорам управляющих организаций предостережения о недопустимости нарушений закона при содержании общего имущества многоквартирных жилых домов. Решение было принято после проведенных проверок.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, сотрудники ведомства оценили, как управкомпании исполняют обязанности по содержанию общего имущества в многоквартирных домах Катайска. В первую очередь, проверяющих интересовало качество очистки крыш от снежных навесов и наледи.

Как показала проверка, в большинстве случаев крыши от снега не очищаются, что создает опасность для здоровья и жизни людей.

«Нарушение Правил технической эксплуатации жилищного фонда недопустимо, поскольку может повлечь за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан на безопасность, создать условия для травматизма и причинения имущественного ущерба вследствие неисполнения обязанностей по содержанию общего имущества в многоквартирном доме», – прокомментировали в прокуратуре.

В итоге директорам управляющих компаний на территории города Катайска объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.01.17

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