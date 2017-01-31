В Зауралье снизился прожиточный минимум

Публикации за 31.01.17

Прожиточный минимум населения Курганской области в четвертом квартале 2016 года снизился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,8% или на 168 рублей. Об этом сегодня сообщил директор департамента экономразвития региона Сергей Чебыкин.

Прожиточный минимум трудоспособного населения стал меньше на 193 рубля или 1,9%, минимум для пенсионеров сократился на 115 рублей, для детей – на 171 рубль.

В ходе сегодняшнего заседания правительство региона утвердило постановление о прожиточном минимуме за четвертый квартал года. Выяснилось, что в указанный период средняя величина прожиточного минимума в расчете на душу населения составила 9142 рубля. Для трудоспособного населения величина прожиточного минимума составила 9774 рубля, для пенсионеров – 7592 рубля, для детей – 9519 рублей.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.01.17

На курганском фармпредприятии сменился директор. / УАЗ требует 120 тысяч у владельца сгоревшего «Патриота». «Наша Компания дорожит деловой репутацией». / Житель Свердловской области задержан в Зауралье с оружием. «Часто останавливался и избегал оживленной трассы». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»