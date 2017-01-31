В Курганской области ликвидировали управление госзакупок

Публикации за 31.01.17

В Курганской области приняли решение о ликвидации Управления государственных закупок региона. Речь об этом шла сегодня на заседании правительства Зауралья.

Однако думать, что заниматься госзакупками в регионе больше не будут, в корне неверно. Все дело в том, что ведомство просто меняет форму. Теперь вместо «Управления государственных закупок Курганской области» появится «Государственное казенное учреждение «Управление государственных закупок Курганской области». Соответствующее постановление уже принято членами регионального кабмина.

Добавим, что постановление о создании управления госзакупок Курганской области было принято 24 февраля 2015 года. В полномочиях ведомства – определение подрядчиков (поставщиков, исполнителей) в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для органов исполнительной власти Курганской области. Начальником Управления государственных закупок региона является Ирина Колупаева.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.01.17

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