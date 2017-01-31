Курган подключат к комплексу «112»

Публикации за 31.01.17

В 2016 году в Кургане будет подключен к эксплуатации программно-технический комплекс системы вызова экстренных служб «112». На всей территории региона подключение произойдет в 2018 году. Об этом в ходе аппаратного совещания у губернатора Зауралья сообщил начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения Сергей Кетов.

Как поясняют в пресс-службе главы региона, в настоящее время прием вызовов на номер «112» осуществляется дежурным персоналом единой диспетчерской службы с последующей переадресацией информации в экстренные оперативные службы (01, 02, 03, 04). Внедрение системы «112» позволит в автоматизированном режиме переадресовывать вызовы о происшествиях в экстренные службы в соответствии с их компетенцией.

«Необходимо продолжить работу в этом направлении и взять под контроль взаимодействие с органами местного самоуправления. До конца года завершить внедрение системы «112»», – подчеркнул в ходе совещания губернатор Алексей Кокорин. Специалисты считают, что реализация системы «112» позволит сократить время реагирования. Например, если на происшествие надо вызвать полицию и «скорую помощь», то можно позвонить на единый номер «112» и система автоматически направит необходимые экстренные службы, что, в свою очередь, позволит снизить число пострадавших и последствия от происшествий.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.01.17

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