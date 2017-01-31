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Курган

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Публикации за 31.01.17

Житель Зауралья напал с ножом на знакомого после замечания о курении

Житель Зауралья напал с ножом на знакомого после замечания о курении

В Юргамыше суд вынес приговор мужчине, который в ответ на замечание о курении в помещении нанес удар ножом в грудную клетку своему знакомому. Приговор 40-летнему Олегу Щапову вынес Юргамышский районный суд.

Как было доказано в ходе заседания, в марте 2016 года Щапов вместе с бригадой рабочих проживал в гостинице «Натали» в поселке «Новый мир» Юргамышского района. В одной из комнат во время застолья между ним и потерпевшим возник конфликт по рабочим вопросам. Кроме того, оппонент Щапова сделал тому замечание, что он курит в помещении. В ответ мужчина взял со стола нож и нанес удар потерпевшему в область грудной клетки слева, причинив тому тяжкий вред здоровью. Находящиеся в комнате члены бригады оказали первую медицинскую помощь пострадавшему, вызвали скорую помощь.

В пресс-службе региональной прокуратуры отмечают, что вину в совершенном преступлении Щапов признал частично и пояснил, что удар нанес по неосторожности. Этот довод проверялся судом как первой, так и второй инстанции, но не нашел своего подтверждения. Суд назначил Олегу Щапову наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Курган, Марина Шашкова

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