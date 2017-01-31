Зауральские медики похвастаются физподготовкой

Публикации за 31.01.17

В конце февраля стартует спартакиада на кубок директора департамента здравоохранения Курганской области. Проверить свою физическую смогут команды медицинских организаций всех форм собственности, расположенных на территории региона.

Как сообщают в пресс-службе департамента, проведение спартакиады планируется в два этапа. На первом этапе состоятся массовые соревнования, на втором этапе – финальные. Первые баллы медицинские работники заработают в волейболе. Матчи пройдут с 20 по 22 февраля в спортивном зале Курганского базового медицинского колледжа.

Весну участники соревнований встретят стоя на лыжах. На увальской базе «Спартак» 1 марта им предстоит преодолеть свободным стилем эстафетную дистанцию протяженностью 10 км.

23 марта специалистов медицинских организаций вновь примет спортивный зал Курганского базового медицинского колледжа. Мужчины и женщины будут соревноваться сразу в двух видах спорта: стрельбе и силовой гимнастике. 14 апреля программу спартакиады завершит турнир по настольному теннису.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 31.01.17

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