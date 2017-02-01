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Курган

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Публикации за 01.02.17

В Кургане строительство детского сада продолжит новый подрядчик / Первый сорвал все сроки

В Кургане строительство детского сада продолжит новый подрядчик Первый сорвал все сроки

Новым подрядчиком, который в соответствии с муниципальным контрактом продолжит работы по строительству детского сада в пятом микрорайоне Заозерного, стало ООО «ДСМ». С прежним подрядчиком – ООО «Е. Строй» – по причине нарушения сроков строительства объекта муниципалитет расторг контракт. Об этом в ходе совещания в администрации города рассказал директор Управления капитального строительства города Андрей Чудаков.

Как было отмечено, срок окончания строительства, прописанный в новом контракте, – 30 сентября 2017 года. Сейчас готовность объекта составляет 50%. В частности, полностью была установлена «коробка» здания, проведена часть работ по благоустройству.

В настоящее время, сообщают в пресс-службе муниципалитета, новый подрядчик составляет графики на оставшиеся строительно-монтажные работы. Ведутся необходимые согласования с ресурсоснабжающими организациями, которые позволят обеспечить будущий детский сад электроэнергией, теплом и водой.

Как подчеркнул первый заместитель сити-менеджера Андрей Жижин, детский сад в пятом микрорайоне необходим городу, а потому следует приложить максимум усилий, чтобы дошкольное учреждение уже в этом году начало принимать детей. Он поручил специалистам УКСа в ежедневном режиме контролировать завершение строительства объекта.

Кроме того, на совещании было решено возобновить еженедельные планерки в детском саду.

Курган, Марина Шашкова

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