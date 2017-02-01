В Кургане пройдет зимний фестиваль ГТО

Публикации за 01.02.17

2017 год объявлен в Курганской области годом ГТО. С 1 января в Кургане реализуется третий этап внедрения комплекса. Одной из его особенностей стала возможность выполнения нормативов ГТО и получения знаков отличия ГТО всеми категориями населения (ранее, напомним, нормативы сдавали только дети).

Зимний фестиваль ГТО стартует в Кургане 11 февраля. Он начнется с соревнований по плаванию на дистанциях 25 и 50 метров. Заплывы состоятся в бассейне «Дельфин».

18 февраля, сообщают в пресс-службе муниципалитета, участникам фестиваля предстоит продемонстрировать свои успехи в беге на лыжах. Местом проведения лыжной гонки станет прилегающий лесной массив школы №55 в микрорайоне Глинки.

Испытания третьего этапа пройдут 25 февраля в спортивном зале ДЮСШ № 3. В программе состязаний: поднимание туловища из положения лежа на спине, подтягивание на высокой перекладине или рывок гири 16 кг, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров зимнего фестиваля запланирована на 11 марта.

Добавим, что принять участие в фестивале ГТО могут все жители города в возрасте от 9 до 70 лет и старше, относящиеся ко 2-11 ступеням комплекса ГТО. В составе команды – 8 человек независимо от пола и возраста.

Курган, Марина Шашкова

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