Курганская АТИ проверит, как очищаются крыши от снега

Публикации за 01.02.17

В минувшие выходные на вывозке снега и уборке улично-дорожной сети Кургана работало от 20 до 43 единиц техники. С улиц было вывезено порядка 2,5 тысяч тонн снега. Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в администрации Кургана замдиректора департамента развития городского хозяйства Дмитрий Панасевич.

В частности, на улицах Кирова, Томина, Володарского, Б-Петрова, Блюхера, Зорге (от железнодорожного вокзала до ул. К Мяготина), Пролетарская, Карельцева, 4-ая Больничная и по 19-му маршруту производилось удаление снежно-ледяного наката. Очистка заездных карманов, территорий возле остановочных комплексов осуществлялась в микрорайоне Восточном, на улицах Б.-Петрова и Пролетарская, проспектах маршала Голикова и Машиностроителей; подбивка обочин и расширение проезжей части – на пр. Конституции, в центральной части города, улицах Станционная и Половинская.

Как подчеркнул сити-менеджер Андрей Потапов, особое внимание в расчистке дорог должно быть уделено удалению снега с пешеходных зон и ледяного наката у остановок. А директору департамента жилищно-коммунального хозяйства Александру Гонцову было поручено контролировать вывоз снега с территорий многоквартирных домов управляющими компаниями.

По данным пресс-службы муниципалитета, отдельно Андрей Потапов остановился на необходимости очистки от сосулек и наледи кровель многоквартирных домов, офисных зданий, учреждений. Он подчеркнул, что очистка крыш должна стать заботой всех ответственных лиц, включая руководителей ведомственных и социальных учреждений, предпринимателей, работников управкомпаний. Контроль за качеством проводимой уборки возложен на МКУ «Административно-техническая инспекция».

Курган, Марина Шашкова

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