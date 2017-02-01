Зауралец угнал трактор, чтобы почистить снег возле дома своего друга

Публикации за 01.02.17

27 января полицейские при расследовании уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения выявили факт угона трактора без цели хищения.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, было что 27-летний ранее несудимый житель Кургана осуществлял ремонт трактора ДТ-75М, принадлежащего одному из муниципальных предприятий.

Зная об этом, к нему обратился товарищ, который попросил убрать снег около его дома. Курганец на просьбу откликнулся, сел на чужой трактор и поехал в село Кетово. Руководство МУП он об этом в известность не поставил.

После уборки снега мужчины «приняли на грудь». Не стесняясь этого обстоятельства, курганец отправился в обратный путь. По дороге он был задержан сотрудниками ОГИБДД ОМВД России по Кетовскому району, которые установили, что у водителя нет удостоверения, дающего ему право управлять транспортным средством. Кроме того, было зафиксировано, что мужчина за рулем находится в состоянии алкогольного опьянения. В довесок, трактор оказался чужим. Его после изъяли и вернули владельцу.

В итоге полицейские возбудили в отношении курганца сразу два уголовного дела. Первое по статье ««Нарушение правил дорожного движения», второе – за «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».

Добавим, что санкции указанных статей предусматривают наказания в виде лишения свободы на срок до двух лет с лишением права управлять транспортным средством и лишение свободы на срок до пяти лет.

На период расследования уголовных дел в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

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