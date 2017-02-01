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Курган

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Публикации за 01.02.17

В Зауралье открыта «горячая линия» для потребителей

В Зауралье открыта «горячая линия» для потребителей

С 1 по 7 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Курганской области работает «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. Консультации граждан организованы в рамках 25-летия со дня принятия Закона РФ «О защите прав потребителей».

Как отмечают в пресс-службе ведомства, по вопросам защиты прав потребителей можно обращаться по телефонам: 8 (3522)46-18-62, 46-72-07, 8-800-100-45-04 в будние дни (с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, в пятницу с 8:30 до 16:15).

Кроме того, получить консультации можно и в Консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области» по телефонам: 8(3522) 24-08-55, 24-07-88.

Граждане также могут лично обратиться за помощью в составлении претензий, исковых заявлений, жалоб и обращений на некачественные товары.

Обращение можно направить и по электронной почте: info@45.rospotrebnadzor.ru

Курган, Марина Шашкова

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