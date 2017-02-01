В Зауралье застройщик выплатит 319 тысяч рублей покупателям «дефектных» квартир

Публикации за 01.02.17

Вступило в силу решение Курганского городского суда, принятое по иску регионального Управления Роспотребнадзора к ООО «Грузовозов» (ранее ООО «Фирма Баскаль»). Застройщику предстоит выплатить покупателю компенсацию и привести микроклимат в проданной квартире в соответствие с нормами.

Как пояснили корреспонденту NDNews в пресс-службе Управления, участник долевого строительства получил квартиру с недостатками, которые выявились в процессе эксплуатации. Так, параметры микроклимата в квартире не соответствовали требованиям СанПиНа. В частности, в квартире из-за высокой влажности по причине неисправности в системе вентиляции на потолке и стенах обнаружены следы плесени в ванной, кухне и жилой комнате, а в санузле – холодно. Все эти недостатки подтверждены актами управляющей компании, Государственной жилищной инспекции, а также экспертной оценкой Центра гигиены и эпидемиологии региона.

Однако, сколько бы ни обращался владелец квартиры к застройщику, ситуация не менялась. Тогда он пожаловался в Роспотребнадзор, который принял решение помочь курганцу.

В итоге, рассмотрев исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Курганской области, действовавшего в интересах гражданина, Курганский городской суд его удовлетворил. На ООО «Грузовозов» возложена обязанность привести параметры микроклимата в квартире в соответствие с требованием санитарных правил. Кроме того, в пользу потребителей с застройщика взыскано решением суда более 318 тысяч рублей.

Добавим, что всего в 2016 году в Управление Роспотребнадзора по Курганской области поступило 37 обращений с жалобами на нарушения их прав в сфере долевого строительства жилья. В суд в защиту конкретных потребителей с исками о взыскании неустойки за нарушение сроков сдачи объекта долевого строительства жилья, причинения материального ущерба, компенсации морального вреда подано восемь исков. По состоянию на 1 января семь из них удовлетворено, один находится в стадии рассмотрения.

Всего по судебным делам с участием Управления Роспотребнадзора по Курганской области в пользу потребителей за 2016 год присуждены денежные средства на общую сумму 966,5 тысяч рублей.

Курган, Марина Шашкова

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