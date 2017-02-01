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Курган

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Публикации за 01.02.17

В Кургане открывается магазин «тюремных» товаров

В Кургане открывается магазин «тюремных» товаров

Завтра, 2 февраля, в Кургане торжественно откроется магазин товаров, произведенных предприятиями уголовно-исправительной системы. Об этом сообщают УФСИН России по Курганской области.

По данным источника, в магазине будут торговать большим количеством товара. В их числе – сувенирная продукция, мебель, спецодежда, мягкий инвентарь с синтетическим наполнителем, постельное белье и даже кованые изделия.

Планируется, что открытие торговой точки будет способствовать развитию производственной деятельности предприятий уголовно-исполнительной системы области.

Добавим, что открытие магазина запланировано на 11-00. Место – торговый центр «Воробьевы горы», секция 117.

Курган, Марина Шашкова

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