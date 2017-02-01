За год в Кургане девять человек погибли на работе

Публикации за 01.02.17

В 2016 году на зауральских предприятиях от несчастных случаев на производстве пострадало 228 работников, что на 26,7% меньше, чем за 2015 год. В восьми районах области не зарегистрировано ни одного несчастного случая на производстве. Об этом сообщают в региональном отделении фонда социального страхования.

В то же время, отмечает источник, в 16 районах области в результате лёгкого несчастного случая на производстве пострадали 46 человек, тяжелого – пять, пять человек погибли.

На предприятиях Кургана и Шадринска вследствие тяжелого несчастного случая на производстве пострадало 16 работников и три работника соответственно. В Кургане зарегистрировано девять смертельных несчастных случаев. Пострадавших в результате профессиональных заболеваний нет.

В 2016 году на производстве получили повреждение здоровья 66,2% мужчин и 33,8% женщин. 19,3% работников травмировалось в возрасте 20-30 лет, 25,9% – в возрасте от 30 до 40 лет, 19,8% – от 40 до 50 лет. 28,9% работников травмировалось в возрастном диапазоне 50-60 лет, тем, в возрасте более 60-ти лет – 6,1%. В 2016 году 46 работников пострадали в сфере производства машин и оборудования; 25 – государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения; 23 работника в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг.

Анализ показал, что основными причинами несчастных случаев на производстве в 2016 году стали: прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несчастных случаев (травмировалось 93 работника), неудовлетворительная организация производства (травмировалось 64 работника), нарушение требований безопасности (травмировалось 27 работников).

Курган. Другие новости 01.02.17

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