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Курган

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Публикации за 02.02.17

Весь Курган и пять крупных поселков останутся без воды / «Сухие» выходные

Весь Курган и пять крупных поселков останутся без воды «Сухие» выходные

В ночь с пятницы на субботу (в 24:00 3 февраля) в Кургане, а также поселках Юргамыш, Кетово, Увал, Черемухово и Тополя прекратится подача холодной воды. Для устранения аварийной ситуации на магистральном водопроводе диаметром 1000 мм на улице Галкинской потребуется остановить Арбинские очистные сооружения.

Как поясняют в пресс-службе АО «Водный союз», специалисты предприятия пытались устранить аварию, не отключая очистные сооружения, однако сделать это не удалось. Отметим, что очистные сооружения водопровода центра города (бывший Продольный водопровод) будут работать в обычном режиме, поэтому в поселках «варгашинского» направления (Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк) отключения не будет. Питьевую воду будут доставлять на автоцистернах в социальные учреждения согласно разработанному графику.

«Водный союз» после окончания ремонтных работ обещает провести отбор проб питьевой воды на контрольных точках, чтобы проверить её на соответствие нормам и требованиям СанПиН. До получения результатов анализов, «Водный союз» рекомендует в воскресенье, 5 февраля, гражданам использовать воду только для технических целей.

Добавим также, что сотрудники предприятия рекомендуют жителям сделать необходимый запас воды.

Курган, Марина Шашкова

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