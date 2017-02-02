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Курган

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Публикации за 02.02.17

В Кургане готовятся к приходу большой воды / Судя по выпавшим осадкам, паводок неизбежен

В Кургане готовятся к приходу большой воды Судя по выпавшим осадкам, паводок неизбежен

Подготовка к весеннему паводку – один из основных вопросов, волнующих сегодня власти Кургана. Накануне глава города Сергей Руденко провел совещание, посвященное этому вопросу. Такие встречи с руководителями ответственных ведомств будут еженедельными.

Как отметил глава Кургана, нынешняя зима выдалась особенно снежной. Поэтому начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» Аркадику Галустову было поручено провести анализ всех проблем, которые возникали в период сильнейших паводков 1947, 1994, 1998, 2000, 2001, 2002, 2005, 2016 годов, а также статистику по количеству выпавшего снега, толщине снежного покрова, влажности, заполнению водохранилищ на притоках реки Тобол в пределах Курганской области в указанные периоды. Сергей Владимирович также уточнил, что необходимо учесть те затопленные низины, из которых вода прошлого паводка сошла не в полном объеме и принять в расчет осеннее переувлажнение почвы.

Был сделан акцент и на своевременном информировании населения, проживающего в зоне возможного подтопления. Прежде всего необходимо уточнить, сколько людей там проживают. Этим вопросом займутся департамент социальной политики администрации города совместно с УМВД России по Кургану, управлением социальной защиты.

Еще одна мера борьбы с большой водой – своевременный вывоз снега. В настоящее время определен перечень улиц, где требуется организовать первоочередную уборку, чтобы предотвратить внутреннее подтопление жилых домов и подъездных путей к школам и детским садам, находящимся в зоне риска.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, специалистам поручено своевременно подготовить и провести ТО водооткачивающих механизмов, оборудования и специализированной техники для использования во время паводка. Решается вопрос о покупке дополнительного оборудования. Также власти рассматривают вопрос об использовании большегрузных автомобилей и дорожной техники предприятий, учреждений, организаций города не только в период паводка, но и с целью вывоза снега с улиц города.

Кроме того, на совещании были обсуждены расчеты потребности объема грунта для подсыпки дамб в Кургане. В данный момент информация по этому вопросу дорабатывается.

Курган, Марина Шашкова

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