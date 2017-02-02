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Курган

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Публикации за 02.02.17

В Кургане осудили водителя «КАМАЗа», по вине которого погибло четыре человека

В Кургане осудили водителя «КАМАЗа», по вине которого погибло четыре человека

В Кургане вынесен приговор водителю автомобиля «КАМАЗ», по вине которого в сентябре 2016 года погибли четверо молодых людей. В момент аварии мужчина был пьян.

Как было доказано в ходе судебного заседания, 33-летний водитель «КАМАЗа» работал в ООО «Наука и практика Сервис». В один из дней он вышел на работу в нетрезвом состоянии, что не помешало ему сесть за руль большегрузной машины.

Утром 22 сентября он ехал по автодороге Курган – Садовое. В районе примыкания к второстепенной дороге мкр. Черемухово нетрезвый водитель неправильно оценил дорожную обстановку, не предоставив преимущество движущемуся во встречном направлении автомобилю ВАЗ-2110, и допустил с ним столкновение.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового авто (мужчина 1989 года рождения), а также трое пассажиров (1988 г.р., 1984 г.р. И 1982 г.р.) от полученных телесных повреждений скончались на месте ДТП.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, признал курганца виновным в инкриминируемом преступлении и назначил наказание в виде 5 лет 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилем на 3 года.

Курган, Марина Шашкова

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