В Зауралье за решетку отправили группу наркопреступников

Публикации за 02.02.17

27 января Шадринский районный суд вынес приговоры в отношении четверых участников организованной группы, обвиняемых в незаконном сбыте синтетических наркотических средств в крупном размере и легализации доходов, полученных преступным путем. В зависимости от степени вины они приговорены к 8, 13, 14 и 15 годам лишения свободы.

В суде было доказано, что в период с сентября 2014 года по 25 февраля 2015 года двое зауральцев организовали преступную группу, в которую вошли еще четверо молодых людей.

Мужчины распространяли «спайс» посредством бесконтактной схемы. От продавца к покупателю наркотики передавались через «закладчика», в обязанности которого входило помещение заранее расфасованного наркотического средства в тайники.

Покупатель делал заказ через Интернет. В ноутбуках участников преступной группы была установлена интернет-программа, обеспечивающая проведение финансовых расчетов в режиме реального времени, а также позволяющая отслеживать операции по поступлению денежных средств. Получив оплату за наркотики, «диспетчер» (оператор) сообщал покупателям адрес «закладки».

Парни активно занимались «продвижением» своего бизнеса: размещали рекламу на фасадах домов города Шадринска, через интернет-переписку и путем смс-сообщений распространяли среди наркозависимых лиц свои номера, по которым можно было заказать наркотики. Кроме того, в рекламных целях предоставляли им одурманивающие вещества для пробы бесплатно.

Единственная подстраховка – это то, что телефоны и сим-карты оформлялись участниками группы на третьих лиц.

Жили наркодилеры в Шадринске в арендуемых квартирах, где хранили и расфасовывали наркотические средства. Там же работали «диспетчеры».

Заработать на продаже наркотиков они смогли неплохо. Так, полтора миллиона рублей, поступившие от сбыта «спайса», руководители преступной группы легализовали путем размещения их на счетах своих банковских карт. Затем деньги обналичили, купив «Мицубиси Лансер», жилой дом в Шадринском районе и меховые пальто.

Всего в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции у преступной группы было изъято 196,79 грамма наркотических средств синтетического происхождения, которые стали вещественными доказательствами по уголовному делу. По решению суда после вступления приговора в законную силу они подлежат уничтожению.

Как отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, в мае и августе 2016 года еще два участника данной наркогруппы были осуждены на сроки 9 лет и 4 года лишения свободы. Уголовное дело по ним было выделено в отдельное производство, так как подозреваемые заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Курган, Марина Шашкова

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