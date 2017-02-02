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Курган

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Публикации за 02.02.17

Новый руководитель горхозяйства Кургана вступил в должность

Новый руководитель горхозяйства Кургана вступил в должность

Знакомство состоялось. Накануне новый руководитель департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Андрей Нелюбин вступил в должность. Коллективу ДРГХ и руководству подведомственных ему предприятий и учреждений его представил первый заместитель сити-менеджера Андрей Жижин.

Как отметил Андрей Жижин, в ближайшее время ведомству предстоит заняться решением очень важных вопросов. В их числе – содержание улично-дорожной сети, вывоз снега, проведение противопаводковых мероприятий. Летом предстоит заниматься ремонтой кампанией, проведением работ по озеленению и благоустройству, обустройством городских дворов.

«Андрей Геннадьевич на протяжении многих лет работает в команде ДРГХ, знает всю работу изнутри, обладает необходимыми деловыми качествами. Прошу вас оказать ему необходимую поддержку, со всей долей ответственности отнестись к исполнению поставленных перед ним задач, поскольку именно от слаженных действий всех структурных подразделений будет зависеть итоговый результат работы ДРГХ», – обратился к участникам встречи Андрей Жижин.

В пресс-службе муниципалитета отмечают, что Андрей Нелюбин – опытный хозяйственник и руководитель. В разные годы он работал на руководящих должностях в товариществе с ограниченной ответственностью «ДСП МК – Курганская-2», ЗАО «Дорстрой-1», ООО «Кетоволессервис», МУП «Дорожно-эксплуатационное управление», МУП «Управление по благоустройству города Кургана». С апреля 2008 года и до сегодняшнего дня Андрей Нелюбин возглавлял Муниципальное унитарное предприятие города Кургана «Специализированное дорожное предприятие».

Курган, Марина Шашкова

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