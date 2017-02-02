В Кургане прокуратура требует очистить от снега более 30 дорог

Публикации за 02.02.17

Прокуратура Кургана продолжает мониторить качество уборки дорог от снега и льда в городе. Как показывает анализ ситуации, в январе дорожники и коммунальщики со своей работой не справились.

Так, по ГОСТу, на дорогах и улицах городов и других населенных пунктов снег с проезжей части следует убирать в лотки или на разделительную полосу и формировать в виде снежных валов с разрывами на ширину 2,0 – 2,5 м. После очистки проезжей части снегоуборочные работы должны быть проведены на остановочных пунктах общественного транспорта, тротуарах и площадках для стоянки и остановки транспортных средств. При этом формирование снежных валов не допускается на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне, ближе 5 м от пешеходного перехода, ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта, на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром.

В Кургане же, отмечают в пресс-службе региональной прокуратуры, в нарушение обозначенных требований ответственные должностные лица необходимые меры не принимают.

Так, не расчищаются пешеходные переходы, остановочные комплексы от снега, наледь с проезжих частей не устраняется.

По итогам проверки руководителю МУП «Специализированное дорожное предприятие» внесено представление об устранении нарушений закона. В интересах прав неопределенного круга лиц в суд общей юрисдикции направлено три исковых заявления об устранении наледи и расчистке более 30 автомобильных дорог Кургана.

Акты прокурорского реагирования в настоящее время находятся на рассмотрении.

Курган, Марина Шашкова

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