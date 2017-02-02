Зауральские полицейские провели «Наркопритон»

Публикации за 02.02.17

В Курганской области подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Наркопритон», в ходе которого полицейские проверили адреса, где наиболее вероятно групповое изготовление и употребление наркотических средств и психотропных веществ. В акции приняли участие 436 полицейских, которые побывали в 250 квартирах и домах, представляющих оперативный интерес.

Операция, отмечают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, принесла свои плоды. Так, 18 января в Шумихинском районе в селе Птичье сотрудники полиции в доме 43-летнего местного жителя обнаружили 542 грамма марихуаны. В Шадринском районе в деревне Иванищевское при обследовании жилища 36-летнего мужчины полицейские нашли посуду со следовыми остатками вещества бурового цвета и две стеклянных банки с веществом растительного происхождения. Экспертизой установлено, что содержимым банок является наркотическое средство марихуана, на посуде также остатки этого вещества. А 22 января в Далматово в доме на улице Ленина стражи порядка задержали 18-летнего юношу, у которого при себе оказался сверток с наркотическим средством марихуаной массой 22 грамма.

Добавим, что всего в рамках оперативно-профилактической операции «Наркопритон» было зарегистрировано 11 преступлений, связанных с незаконным хранением наркотических средств, составлено шесть протоколов об административных правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках операции «Наркопритон» полицейские изъяли 951 грамм одурманивающих веществ, в том числе: 948 граммов марихуаны, 2 грамма синтетических наркотиков и 1 грамм героина.

Курган, Марина Шашкова

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