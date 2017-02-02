Зауральская спортсменка стала Олимпийской чемпионкой / И получила пожизненное пособие от региона

Публикации за 02.02.17

Алле Важениной – воспитаннице шадринской школы тяжелой атлетики, мастеру спорта России международного класса по тяжелой атлетике, заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан присвоен статус чемпионки Олимпийских игр. Со знаменательным событием еще недавно «серебрянную» призерку поздравил губернатор Курганской области Алексей Кокорин.

Напомним, в 2008 году Алла Важенина завоевала серебряную медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике Олимпийских игр в Пекине, выступая за Казахстан. «Золото» тогда досталось китаянки Цао Лэй. Однако решением Международного олимпийского комитета от 12 января 2017 года результат китаянки был аннулирован из-за положительных допинг-проб. Золотая медаль перешла к уроженке Зауралья.

«Мы гордимся нашей шадринской воспитанницей, олимпийской чемпионкой. Алла Важенина вместе со своим тренером Юрием Боровских живут на территории Курганской области. Мы с честью можем сказать, что на нашей зауральской земле выросла олимпийская чемпионка по тяжелой атлетике», – отметил Алексей Кокорин.

Губернатор также поблагодарил за вклад в развитие зауральского спорта тренера Аллы Важениной, мастера спорта по тяжелой атлетике, отличника физической культуры и спорта Юрия Боровских.

Добавим, что решением губернатора (изменения в соответствующий закон уже готовятся) Алле Важениной и Юрию Боровских будет назначено пожизненное ежемесячное дополнительное материальное обеспечение из областного бюджета.

Курган, Марина Шашкова

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