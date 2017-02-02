Житель Зауралья убил знакомого на глазах у своего сына / Обещал расправиться и с ним

Публикации за 02.02.17

В городе Катайск Курганской области окончено предварительное расследование по уголовному делу в отношении двух местных жителей, обвиняемых в совершении убийства. Один из них также обвиняется в угрозе убийством собственному ребенку.

Как сообщают в СУ СКР региона, в ходе расследования было установлено, что в феврале прошлого года два родных брата распивали спиртное со своим гостем – мужчиной 1974 года рождения. Во время застолья между хозяевами и гостем вспыхнула ссора. Братья начали избивать своего знакомого, а после задушили накинутым на шею шнурком.

Свидетелем преступления стал сын одного из злоумышленников. Зная об этом, отец пообещал убить и ребенка, если он кому-либо расскажет о произошедшем.

После совершения убийства мужчины унесли тело потерпевшего на свалку и зарыли его в мусор.

Чтобы отвести от себя подозрение, спустя продолжительное время один из соучастников обратился в правоохранительные органы, сообщив, что случайно на свалке обнаружил тело мертвого мужчины. В результате судебно-медицинской экспертизы был установлен криминальный характер смерти потерпевшего, по факту возбуждено уголовное дело.

Однако обмануть следователей не удалось. Причастность обвиняемых к совершению преступления была установлена достоверно, в отношении них по ходатайству следствия судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следствие по делу завершено, обвинительное заключение утверждено. В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Курган, Марина Шашкова

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