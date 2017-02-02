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Курган

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Публикации за 02.02.17

Инициативные жители Кургана получат гранты главы города

Инициативные жители Кургана получат гранты главы города

В Кургане начался прием заявок на участие в открытом конкурсе на получение грантов главы города в 2017 году. Цель конкурса – поддержка общественно-гражданских инициатив, развитие активности и использование потенциала общественности в реализации основных направлений жизнедеятельности города, сообщают в муниципалитете.

В 2017 году гранты будут предоставляться по шести номинациям. Это «поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и граждан третьего возраста», «Поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку ветеранов боевых действий», «Поддержка инициатив, направленных на интеграцию и социальную поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья», «Поддержка инициатив, направленных на пропаганду здорового образа жизни», «Поддержка инициатив, направленных на развитие национальных культур» и «Поддержка инициатив, направленных на защиту окружающей среды».

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17:00 21 февраля 2017 года в департаменте финансов и имущества администрации города. Телефон для справок: 41-33-18.

Курган, Марина Шашкова

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