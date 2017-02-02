В Зауралье уволили коррумпированного чиновника

Публикации за 02.02.17

В Курганской области по требованию региональной прокуратуры от занимаемой должности освобожден сотрудник департамента природных ресурсов. Он уволен в связи с утратой доверия.

Как пояснили корреспонденту NDNews в пресс-службе надзорного ведомства, ранее в прокуратуру поступило коллективное обращение от охотников Петуховского района, которые пожаловались на то, что не могут получить разрешение на охоту в одном из сельхозугодий. В жалобе говорилось, что местные чиновники дают разрешения только «своим».

По указанным доводам была проведена проверка, в ходе которой они подтвердились. Так, было установлено, что одному из специалистов отдела надзора в области животного мира, а также его брату и отцу только в 2016 году было выдано 12 разрешений на охоту. Сотрудник департамента для этого, не проводя процедуры жеребьевки, заполнял ведомости зимнего маршрутного учета на себя и своих родственников. В то же время простые жители не могли получить разрешений на охоту.

Будучи лично заинтересованным в получении права на добычу охотничьих ресурсов, сотрудник департамента, не уведомив директора ведомства и извлекая выгоду из своего служебного положения, допустил столкновение конфликта интересов. А это является основанием для утраты доверия со стороны работодателя, отмечают в прократуре.

По результатам проверки в адрес директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области было внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции. В итоге должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Специалист уволен с занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Курган, Марина Шашкова

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