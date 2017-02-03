Судебные приставы не пустили за границу более десяти тысяч зауральцев

Публикации за 03.02.17

В 2016 году в Курганской области судебные приставы ограничили в праве выезда за пределы страны почти 10,5 тысяч должников. Из них более четырех тысяч человек не исполнили свои алиментные обязательства. Благодаря принятой мере удалось взыскать четверть от общей суммы задолженности – порядка одного миллиарда рублей.

Как отмечают в пресс-службе УФССП региона, ограничение выезда за пределы Российской Федерации является действенным стимулом к погашению долгов. Эта мера, отметим, применяется в отношении граждан, имеющих задолженность свыше 10 тысяч рублей. Срок, на который выносится постановление, составляет 6 месяцев.

Судебные приставы рекомендуют своевременно погашать долги, чтобы запланированные поездки за рубеж не оказались под угрозой срыва. Не так давно в подобной ситуации оказался житель Куртамышского района, которому пришлось полностью рассчитаться с долгами, чтобы отправиться на отдых. В течение нескольких месяцев судебные приставы Куртамыша пытались взыскать задолженность перед кредитной организацией в размере более 70 тысяч рублей. Было наложено взыскание на заработную плату должника, однако долг уменьшался медленно. А после вынесенного ограничения на выезд необходимая сумма нашлась в течение нескольких дней. Поняв, что долгожданная поездка может сорваться, должник принес в районный отдел судебных приставов недостающие 40 тысяч рублей, оплатив долг в полном объеме.

Судебные приставы напоминают, что процедура отмены ограничения занимает от одной до двух недель, поэтому лучше заранее проверить себя на наличие долгов и оплатить их не дожидаясь применения принудительных мер.

Курган, Марина Шашкова

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