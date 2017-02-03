Ничего святого. Житель Зауралья украл у старушки деньги и продукты / На преступный путь встал впервые

Публикации за 03.02.17

В Курганской области сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в грабеже. Жертвой преступления стала пенсионерка, проживающая в поселке Красный Октябрь. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Курганской области, 3 января пенсионерка выходила из продуктового магазина. В этот момент неизвестный мужчина вырвал из ее рук сумку, в которой находились 2 тысячи рублей и продукты, и скрылся. Запомнить его внешность женщина не успела, прибывшим на место полицейским она смогла описать лишь одежду и рост нападавшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции все же удалось выйти на след мужчины, по приметам похожего на грабителя. Им оказался неработающий ранее несудимый 36-летний местный житель. Во время обыска в его доме часть похищенного полицейскими была обнаружена и изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.

Добавим, что на период расследования уголовного дела в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.02.17

Судебные приставы не пустили за границу более десяти тысяч зауральцев. / Житель Зауралья убил знакомого на глазах у своего сына. Обещал расправиться и с ним. / В Кургане осудили водителя «КАМАЗа», по вине которого погибло четыре человека. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»