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Курган

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Публикации за 03.02.17

Ничего святого. Житель Зауралья украл у старушки деньги и продукты / На преступный путь встал впервые

Ничего святого. Житель Зауралья украл у старушки деньги и продукты На преступный путь встал впервые

В Курганской области сотрудниками полиции задержан мужчина, подозреваемый в грабеже. Жертвой преступления стала пенсионерка, проживающая в поселке Красный Октябрь. Как сообщают в пресс-службе УМВД по Курганской области, 3 января пенсионерка выходила из продуктового магазина. В этот момент неизвестный мужчина вырвал из ее рук сумку, в которой находились 2 тысячи рублей и продукты, и скрылся. Запомнить его внешность женщина не успела, прибывшим на место полицейским она смогла описать лишь одежду и рост нападавшего.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции все же удалось выйти на след мужчины, по приметам похожего на грабителя. Им оказался неработающий ранее несудимый 36-летний местный житель. Во время обыска в его доме часть похищенного полицейскими была обнаружена и изъята.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до семи лет.

Добавим, что на период расследования уголовного дела в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.02.17

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