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Курган

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Публикации за 03.02.17

Житель Шадринска управлял машиной по поддельным правам

Житель Шадринска управлял машиной по поддельным правам

В городе Шадринск в суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в использовании поддельного права на управление транспортным средством.

Как сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры, ранее 40-летний житель города судим не был, однако прав его уже лишали.

Так, органами дознания было установлено, что мужчина, будучи лишенным судом права на управление транспортными средствами, в середине 2016 года приобрел у неустановленного лица поддельное водительское удостоверение. Обман вскрылся во время проверки документов сотрудником полиции.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Добавим, что максимальное наказание, предусмотренное за совершение указанного преступления, – исправительные работы на срок до 2 лет.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.02.17

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