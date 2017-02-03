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Курган

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Публикации за 03.02.17

Курганские полицейские перекрыли проспект Голикова / За пьяниц взялись всерьез

Курганские полицейские перекрыли проспект Голикова За пьяниц взялись всерьез

Впервые курганские полицейские провели тотальную проверку автолюбителей. Она прошла в рамках профилактической операции «Нетрезвый водитель», в которой приняли участие 62 сотрудника ДПС на 23 служебных автомобилях.

Как сообщают в пресс-службе УМВД России по Курганской области, целью мероприятия было предупреждение дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также охватить для проверки как можно больше автовладельцев за минимальное количество времени.

Полицейские перекрыли проспект Голикова с двух сторон, оставляя место для проезда маршрутным транспортным средствам с пассажирами и автомобилям специального назначения. Проверка занимала 10-15 секунд. Всего в ходе проведения данной профилактической операции было выявлено восемь водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Подобные операции будут проводиться на постоянной основе, обещают в ведомстве.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.02.17

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