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Курган

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Публикации за 03.02.17

Игра по-крупному. Средний размер взятки в Зауралье вырос в 22 раза

Игра по-крупному. Средний размер взятки в Зауралье вырос в 22 раза

По итогам 2016 года средний размер взятки в Курганской области вырос примерно в 22 раза. Об этом сообщил начальник УМВД по Курганской области Олег Ильиных.

«По коррупционным преступлениям нами выявлено 274 преступления, всеми правоохранительными органами – 408, а в 2015 году было 380, то есть плюс 7%. По количеству привлеченных коррупционеров – 64 лица мы привлекли за прошлый год всеми правоохранительными органами. И средний размер взятки составил в прошлом году 113 тысяч рублей, а в 2015 году около 5 тысяч. Видимо, в 2016 году все-таки суммы взяток были больше. Ну, не видимо, так оно есть», – сообщил руководитель силового ведомства корреспондентам радио «За облаками».

Добавим, что в целом по итогам прошлого года выявлено 728 преступлений экономической направленности. Это почти на треть больше, чем за предыдущий год.

Курган, Марина Шашкова

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