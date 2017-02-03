В Кургане объявлен набор в школу вожатых

Публикации за 03.02.17

Курганский Дом молодёжи объявил набор в Школу подготовки вожатых. Здесь подростки в возрасте от 14 лет и старше могут получить те знания и навыки, которые им понадобятся для работы в детских лагерях.

В рамках обучения специалисты Дома молодежи расскажут, каким должен быть вожатый, что такое «временный детский коллектив», познакомят «учеников» с игровыми технологиями, различными видами и формами событий и научат разрабатывать и составлять программу смены, план-сетку работы отряда.

Обучение будет проходить один раз в неделю в течение двух месяцев. В рамках подготовки вожатых планируется проведение практических занятий с выездом в лагерь. Участникам, которые пройдут курс, будет выдан сертификат, позволяющий работать помощниками вожатых и вожатыми в пришкольных и загородных лагерях Курганской области.

Как отмечают в пресс-службе муниципалитета, школа Вожатых проводится совместно с МАУ «Оздоровительный комплекс».

Записаться в школу подготовки вожатых можно до 13 февраля по телефону: 89828056071 (Ирина Фадеева, руководитель ШВП). Занятия начнутся в феврале, точная дата будет сообщена позднее.

Фото: gazeta-alekseevsky.ru

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 03.02.17

Игра по-крупному. Средний размер взятки в Зауралье вырос в 22 раза. / Курганские полицейские перекрыли проспект Голикова. За пьяниц взялись всерьез. / Житель Шадринска управлял машиной по поддельным правам. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»