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Курган

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Публикации за 03.02.17

Работа за идею. Сотрудники зауральского предприятия два месяца живут без зарплаты

Работа за идею. Сотрудники зауральского предприятия два месяца живут без зарплаты

В Каргапольском районе возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «Инициатива». Об этом сегодня сообщает СУ СКР по Курганской области.

Как отмечает источник, уже установлено, что 18 работникам указанного предприятия не выплачивалась зарплата в полном объеме более двух месяцев. Накопившаяся сумма задолженности составила более 1,2 млн. рублей. При этом на расчетном счете общества имелись необходимые для оплаты труда средства, и руководитель предприятия располагал реальной возможностью погасить долг.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По данному факту ведется следствие.

Курган, Марина Шашкова

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