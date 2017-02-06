В Зауралье проверят качество оказания услуг в тысяче учреждений

Публикации за 06.02.17

В течение года в Курганской области будет проведена независимая оценка качества оказания услуг более 1000 организаций. Проверке подвергнутся учреждения сфер культуры, социального обслуживания населения, здравоохранения и образования. Об этом рассказал заместитель губернатора региона по социальной политике Александр Карпов.

По словам Карпова, задача по созданию системы независимой оценки качества услуг, оказываемых учреждениями социальной сферы, поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным. В Курганской области эта работа ведется с 2013 года. В прошлом году независимую оценку провели в отношении 347 учреждений. Цель проверки – обеспечение доступности и качества социальных услуг, оценка эффективности работы учреждений социальной сферы и принятие мер по совершенствованию их деятельности.

«Это как раз тот механизм, который позволяет увязать финансирование учреждений социальной сферы с результатами их работы. Координацию этой работы на федеральном уровне осуществляет Министерство труда и социальной защиты РФ. На региональном – Правительство Курганской области. Непосредственно проведением независимой оценки занимаются общественные советы, которые созданы при каждом органе власти социальной сферы», – подчеркнул Александр Карпов.

Независимая оценка в отношении каждого конкретного учреждения проводится не чаще одного раза в год и не реже, чем один раз в три года. Выбирают, какие именно учреждения будут оцениваться, общественные советы при органах власти.

Результаты оценки 2016 года и составленные по итогам выявленных недочетов планы корректировки работы учреждений соцсферы региона можно найти на официальных сайтах Департамента здравоохранения, Главного управления социальной защиты населения, Управления культуры, Департамента образования и науки, отмечают в пресс-службе главы Зауралья.

Добавим, что анонимное анкетирование проводится как через сайты органов власти и организаций, проходящих процедуру оценки, так и посредством заполнения бумажных бланков опросов.

Курган, Марина Шашкова

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