На развитие культуры Зауралья направят 40 млн рублей

Публикации за 06.02.17

На развитие сферы культуры в Курганской области будет направлено порядка 40 млн рублей. Соответствующие изменения в государственную программу «Развитие культуры Зауралья на 2014 – 2020 годы» были внесены на внеочередном заседании правительства региона.

По словам начальника областного Управления культуры Владимира Бабина, внести изменения нужно было для того чтобы получить дополнительные субсидии на поддержку этой сферы от Министерства культуры России.

Согласно изменениям, более 31 миллиона рублей направят на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Еще 5,5 млн рублей потратят на поддержку творческой деятельности театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек . Кроме того, более 2 млн рублей направят на различные мероприятия и развитие культуры в Зауралье.

Курган, Марина Шашкова

Курган. Другие новости 06.02.17

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